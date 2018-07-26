В одном из сел Гёйгёльского района Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд

БАКУ /Trend/ - В одном из сел Гёйгёльского района Азербайджана был найден артиллерийский снаряд.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В Агентство соотвествующая информация поступила из центра службы "102" МВД.

На основе полученных данных на данную территорию была немедленно направлена мобильная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники полицеского управления Гёйгёльского района. Был проведен осмотр территории. В результате проведенных неотложных оперативных оперативно-поисковых мер специалисты Агентства обнаружили 122 – миллиметровый артиллерийский снаряд, который был направлен для обезвреживания в центральную ликвидационную площадку Агентства.

На территории в 500 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда был проведен осмотр. Других опасных объектов обнаружено не было.

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