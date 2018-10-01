Число пострадавших в результате столкновения автобуса с поездом в Баку достигло 27 человек (Обновляется)

БАКУ /Trend/ - 16:53 (GMT+4) Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 27 человек.

Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Среди пострадавших есть дети в возрасте 5, 6, 10, 12 и 16 лет.

По ее словам, в результате происшествия скончался 13-летний мальчик.

16:16 (GMT+4) В столкновении пассажирского автобуса с поездом в бакинском поселке Бина нет никакой вины машиниста поезда, сказала Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова,

По ее словам, водитель автобуса заехал на охраняемую территорию, въезд на которую запрещен.

"Эта территория является охраняемой. Шлагбаумы с обеих сторон железной дороги были закрыты", - отметила Гадирова.

Глава пресс-службы добавила, что скорость поезда составляла 30 километров в час. Водитель автобуса, несмотря на то, что шлагбаумы были закрыты, выехал на путь и столкнулся с поездом. По ее словам, в настоящее время проводится расследование на месте происшествия.

15:53 (GMT+4) Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом достигло 20 человек. Об этом сказал Trend глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров

По его словам, семеро пострадавших - женщины, 10 - мужчины, трое - дети. Один пострадавший ребенок скончался по дороге в больницу.

15:33 (GMT+4) Пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута номер 160 в понедельник столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского района, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве

Ответственные лица Бакинского транспортного агентства находятся на месте происшествия. Дополнительная информация в связи с происшествием будет предоставлена позже.