Пресечена попытка незаконного ввоза мобильных телефонов из Грузии в Азербайджан (ФОТО)

24 июля 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации на таможенном посту Главного западного территориального таможенного управления "Садыхлы" был остановлен автомобиль марки Opel Vectra, следовавший из Грузии и управляемый гражданином Азербайджана, сообщили в среду Trend в Государственном таможенном комитете.

Во время опроса водитель сказал, что в автомобиле нет скрытых и обязательных к таможенному декларированию предметов. Однако в результате осмотра транспортного средства были обнаружены 16 мобильных телефонов İphone XS MAX, два телефона İphone X, шесть зарядных устройств, восемь USB-кабелей и 18 наушников.

По факту соответствующими органами ведется расследование.

(Текст: Турал Гараджаев)

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