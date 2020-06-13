В Гедабейском районе произошло землетрясение
БАКУ/Trend/ - Сегодня в 16:08 в Гедабейском районе произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
По информации Бюро по исследованию землетрясений, оно было зафиксировано в 42 км к югу от Гедабейской сейсмостанции, на территории Гедабейского района.
Глубина эпицентра составила 9 км, толчки не ощущались.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством
Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны - бенефициара системы преференций Евросоюза
Трогательное обращение Вагифа Асадова к нарушителям карантина: Дайте умереть достойно, а не на больничной койке!
Мубариз Гурбанлы: К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания в Азербайджане