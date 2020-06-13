БАКУ/Trend/ - Сегодня в 16:08 в Гедабейском районе произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

По информации Бюро по исследованию землетрясений, оно было зафиксировано в 42 км к югу от Гедабейской сейсмостанции, на территории Гедабейского района.

Глубина эпицентра составила 9 км, толчки не ощущались.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)