В Нахчыване стая волков напала на людей (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики стая волков напала на людей, сообщает в субботу Trend.

Инцидент произошел в селе Юхары Айлиф. В результате нападения волков пострадали четыре человека - Бадалов Али Меджнун оглу (1977), Мамедов Акпер Джавад оглу (1966), Гахраманов Тейяр Абульфаз оглу (2008) и Гахраманова Марьям Рафиг гызы (2005).

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он доставлен в медучреждение города Нахчыван.

Отметим, что инцидент произошел 27 мая.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)