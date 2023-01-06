В цехе по обработке меди в Гедабее произошел пожар, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В цехе по переработке меди на золоторудном месторождении "Гедабей" в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении Гянджинской региональной группы МВД.

Согласно информации, 8 человек отравились дымом. Это - Аяз Алескеров, 1982 года рождения, Этибар Насибов, 1986 года рождения, Эльбрус Алиев, 1989 года рождения, Физули Мухтаров, 1994 года рождения, Анар Абдуллаев, 1979 года рождения, Анар Ширинов, 1983 года рождения, Юсиф Нуриев, 1994 года рождения и Рафиг Мамедов, 1979 года рождения. Они были госпитализированы в Гедабейскую центральную районную больницу.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены техника и живая сила пожарной части местного отделения МЧС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)