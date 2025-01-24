В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 33 379 преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - В прошлом году было зарегистрировано 33 379 преступлений.

Об этом заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии министерства, сообщает Trend.

В 2024 году в государственных учреждениях, занимающихся оперативно-розыскной и следственной деятельностью, было зарегистрировано 33 379 преступлений, из которых 87,6 процента раскрыты. Количество преступлений на 100 тысяч населения составило 327 фактов.

"94,4 процента преступлений, или 31 526, составляют деяния, по которым проведено расследование органами внутренних дел и прокуратуры, и раскрыто 90,3 процента из них", — отметил он.

Министр добавил, что раскрыто 87,3 процента тяжких и особо тяжких преступлений, 86 процентов преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах, 98,9 процента преступлений против личности, из которых 96,6 процента — умышленных убийств, 95,2 процента — покушений на убийство, 98,9 процента — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, а также 83,3 процента преступлений против собственности.

"Результаты раскрытия мелких грабежей улучшились на 3 процента и составили 87,5 процента. Задержано 3271 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и нейтрализовано 216 криминальных группировок", — добавил министр.

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"Результаты раскрытия мелких грабежей улучшились на 3 процента и составили 87,5 процента. Задержано 3271 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и нейтрализовано 216 криминальных группировок", — добавил министр.