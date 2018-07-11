МИД: Армения далека от цивилизованного поведения (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Удерживая в заложниках двух мирных жителей Азербайджана, Армения демонстрирует то, что она действительно далека от цивилизованного поведения. Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмят Гаджиев.

Отметим, что 11 июля 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Фотографии Аскерова и Гулиева до и после взятия в заложники доказывают, что за время их нахождения в заложниках они подвергаются нечеловеческому отношению, физическим и моральным пыткам. В результате оба страдают различными тяжелыми заболеваниями. Умышленно демонстрируя в СМИ нечеловеческое отношение к ним, армянская сторона подвергает членов их семей и близких психологическому давлению.

Нарушая нормы и принципы международного права и Устав ООН, Армения, используя силу, оккупировала Нагорный Карабах Азербайджана и семь прилегающих районов.

В результате этнической чистки более одного миллиона азербайджанского населения, в том числе, Аскеров и Гулиев и члены их семей, были насильно изгнаны со своих родных мест. С 1993 года Аскеров и Гулиев и их семьи были вынуждены жить в качестве внутренне перемещённых лиц. Тоска по родным местам, которая длилась более 20 лет, побудила их совершить самоотверженный шаг – посетить оккупированные земли, и с этой точки зрения вполне объяснимо их желание увидеть родные дома и могилы родителей. Таким образом, их незаконный арест со стороны Армении и отказ освободить вызывают у близких заложников большую печаль, а у общественности Азербайджана – негодование.

Вопреки положениям Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, которые запрещают захват гражданских лиц, и требуют гуманного отношения к мирным жителям во время военных конфликтов, армянская сторона продолжает грубо нарушать эти обязательства, взятые на международном уровне, и не считается с призывами азербайджанской стороны соблюдать гуманитарное право и на взаимной основе в ближайшее время освободить задержанных гражданских лиц с обеих сторон.

Подобными действиями Армения продолжает также серьёзно нарушать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Европейский суд по правам человека, установив ответственность Армении как оккупирующей стороны по делу "Чирагов и другие против Армении", вновь подтвердил право азербайджанских внутренне перемещённых лиц вернуться в свои дома или постоянные места жительства, а также констатировал применение к ним соответствующих стандартов и принципов в области международного гуманитарного права и прав человека, связанных с юридическими и техническими вопросами касательно возврата движимого и недвижимого имущества.

Как отмечается в пункте 195 решения Суда, основным препятствием на пути возвращения азербайджанцев в свои дома является продолжающееся присутствие войск Армении на оккупированных территориях и нарушение режима прекращения огня.

В соответствии с императивными нормами и принципами международного права, приобретение территорий силой или угрозой силы ни в коем случае не может считаться законным. Этот принцип вновь подтверждается в резолюциях Совета Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) по армяно-азербайджанскому конфликту.

В резолюциях Совета Безопасности ООН содержится требование незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех захваченных ими азербайджанских территорий, а также определяются международные гуманитарно-правовые основы урегулирования конфликта и утверждается право внутренне перемещённых лиц на возвращение к родным очагам.

Прицельный обстрел гражданского населения и объектов с применением тяжёлых вооружений, который осуществляется со стороны Армении вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы, а также продолжение удерживания гражданских лиц в качестве заложников, как в случае Аскерова и Гулиева, ясно указывает, что преступления, совершённые Арменией во время конфликта, носят неслучайный характер, а являются неотъемлемой частью проводимой ею целенаправленной и систематической политики. Многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершённые Арменией против азербайджанского гражданского населения в ходе военных операций, были задокументированы свидетельствами очевидцев и доказательствами.

Помимо ответственности Республики Армения как государства на международном уровне за её незаконные действия, нарушение с её стороны международного гуманитарного права и прав человека в конфликтный период характеризуется как уголовное преступление по международному уголовному праву.

Показательная демонстрация Арменией на протяжении четырёх лет бесчеловечного поведения путём удержания в заложниках в тяжёлых условиях Аскерова и Гулиева и другие действия в этой плоскости серьёзно подрывают усилия по урегулированию конфликта путём переговоров и способствуют дальнейшему нагнетанию напряжённости.

Это ещё раз показывает, что Армения является страной, совершенно далёкой от цивилизованных норм поведения.

Азербайджан настоятельно призывает всё международное сообщество, в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, соответствующие международные организации и неправительственные организации, руководствуясь высшими принципами гуманизма, действенно повлиять и оказать давление на Армению во имя немедленного освобождения наших соотечественников, содержащихся в заложниках, и их воссоединения с членами своих семей.

Азербайджанская Республика продолжит принимать все необходимые меры для освобождения Аскерова и Гулиева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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