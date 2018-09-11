США надеются, что смена власти в Армении приведет к прогрессу в урегулировании карабахского конфликта - временный поверенный в делах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - США надеются, что смена власти в Армении и возобновление усилий Минской группы приведут к прогрессу в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом во вторник сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Р.Гил, посетивший Международный Евразийский фонд печати (МЕФП).

Президент МЕФП Умуд Мирзоев поблагодарил гостей за визит.

Мирзоев отметил, что Азербайджан с чувством сожаления вспоминает теракт 11 сентября 2001 года в США и чтит память погибших в этом ужасном теракте.

"Сегодня важный день для всех американцев. А также день, который напоминает американцам об их друзьях. В этот день Азербайджан был одной из стран, выразивших соболезнование Америке. Америка помнит об этом", - сказал Р.Гил.

Мирзоев сказал, что сближение людей является основой к сближению стран, народов.

"Реализуемые нами при поддержке правительства США проекты, проведенные работы сближают людей, увеличивают знания по различным сферам и таким образом служат миру, примирению, развитию", - отметил Мирзоев.

Мирзоев также добавил, что благодаря сотрудничеству МЕФП, посольства США и структур исполнительной власти была проведена значительная работа по повышению возможностей получения профессионального образования вынужденными переселенцами, развитию хозяйственных участков, восстановлению разрушенной в результате войны инфраструктуры.

Мирзоев коснулся возможностей Тертерского центра профессионального образования МЕФП и отметил значимость данной инфраструктуры с точки зрения перспектив будущего сотрудничества, а также поддержки местного гражданского общества.

Временный поверенный в делах США отметил, что Америка поддерживает территориальную целостность Азербайджана и принимает непосредственное участие в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Мы надеемся, что смена власти в Армении и возобновление усилий Минской группы приведут к прогрессу в урегулировании конфликта. Наблюдаются определенные признаки этого, что очень радует нас. Правительство США также обеспокоено горькой судьбой более миллиона вынужденных переселенцев Азербайджана, покинувших свои родные места", - сказал Р.Гил.

Вице-президент МЕФП Рамиль Азизов рассказал о проектах, реализуемых при финансовой поддержке США.

В конце временный поверенный в делах США Р.Гил и пресс-секретарь Н.Джонс ознакомились с проделанной МЕФП работой, выразили удовлетворение сотрудничеством с МЕФП, отметили важность проделанной организацией работы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.