Предложение Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе подтверждает фашистскую политику Армении - депутат

5 ноября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Предложение премьера Армении Никола Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе подтверждает, что Армения страна-агрессор, которая проводит фашистскую политику.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов, комментируя предложение Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе.

Гусейнов отметил, что это абсурдное мнение Пашиняна звучит очень самонадеянно - «Желание одного государства провести референдум на территории другой страны – на признанной мировым сообществом исконной исторической земле Азербайджана, незаконно и является наглядным примером притязаний на азербайджанские территории».

По словам депутата, в реальности, с 26 ноября 1991 года нет такой административной структуры под названием «Нагорный Карабах», поэтому проведение там подобного мероприятия противоречит международным нормам.

«Пашинян потерял свой политический имидж как в стране, так и в мировом сообществе. Он не может открыто признать свою беспомощность перед армянским лобби и вымышленным режимом в Нагорном Карабахе, поэтому озвучивает такие бредовые идеи, пытаясь разрядить напряженность в стране. Несмотря на то, что столь нелепым предложением Никол Пашинян пытается восстановить свой подорванный авторитет, его коварные намерения, обусловленные фашистским мышлением, обречены на провал", - сказал депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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