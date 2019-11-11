ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня

11 ноября 2019 10:14 (UTC+04:00)

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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