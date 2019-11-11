Лавров: Россия будет и дальше оказывать самое активное посредническое содействие по карабахскому урегулированию

БАКУ /Trend/ - Россия будет и дальше оказывать самое активное посредническое содействие, как в рамках ОБСЕ, так и в национальном качестве в формате Россия-Армения-Азербайджан по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«Говоря о нагорно-карабахском урегулировании подчеркнули важность активизации усилий, направленных на активное и конструктивное продвижение переговоров между сторонами, и подтвердили необходимость дальнейших шагов с целью ослабления зоны напряженности с учетом имеющихся договоренностей, в том числе тех, которые мы согласовали в апреле этого года на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана и трех сопредседателей. Считаем важным продолжать реализацию этих мер, которые согласованы министрами», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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