Россия будет всячески содействовать продолжению диалога для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Российская Федерация будет всячески содействовать продолжению диалога, направленного на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о недавно состоявшейся встрече между главами МИД Азербайджана и Армении, с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Братиславе (Словакия), она отметила, что в ходе этой встречи не была зафиксирована невозможность продолжения дальнейшего диалога между сторонами.

«Я бы не сказала, что мы констатировали полную непримиримость позиций сторон, или отсутствие оснований к ведению дальнейшего диалога. Мне кажется, стороны об этом и не говорили. То, что позиции сторон различаются - это очевидно, иначе не было бы переговорного процесса. Мы, в качестве страны, которая осуществляет соответствующие международные функции посреднического характера, будем всячески содействовать продолжению этого диалога для успешного урегулирования уже затянувшегося конфликта и, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы диалог продолжался в конструктивном русле и стороны смогли прийти ко взаимоприемлемому решению», - сказала Захарова.

Она также отметила, что роль посредников, в недавно организованных взаимных визитах групп журналистов из конфликтующих стран, была весьма конструктивной.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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