Отношение общественности в Грузии к карабахскому конфликту обсуждено на площадке "Наше время" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" прошло обсуждение общественного мнения в Грузии относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В передаче приняли участие грузинский политический аналитик Георгий Хухашвили, президент медиахолдинга «Georgian Times» Малхаз Гулашвили, а также директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска.