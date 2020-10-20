Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита

Нагорно-карабахский конфликт 20 октября 2020 14:59 (UTC+04:00)
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита

БАКУ/Trend/ - Война, которая началась 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе – международно-признанной территории Азербайджана, неизбежно приведет к разрушительным последствиям для слабой экономики Армении с нестабильной ресурсной базой. Уже за последние 10 дней война оказала негативное влияние на краткосрочные и долгосрочные ожидания развития экономики Армении, усилила и углубила нынешнюю рецессию, возникшую из-за пандемии.

Показатели периода до войны показывают, что экономика этой страны была в полностью рухнувшем состоянии. По сравнению с соответствующими показателями прошедшего года, во 2-м квартале 2020 года, экономический спад составил 13,7%, а уровень безработицы – около 20%. Также дефицит в государственном бюджете финансировался внешними заимствованиями, был отмечен дефицит платежного баланса и счета текущих операций.

Усугубляя эту кризисную ситуацию, война разгромит все перспективы армянской экономики во всех временных рамках. Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Армении до B+. Данный показатель говорит, о том, что кредитный рейтинг страны значительно ниже удовлетворительного уровня, а финансовая ситуация в существенной мере изменчива. Этот факт доказывает, что экономические перспективы Армении вновь оцениваются международными организациями.

Основным фактором, на который незамедлительно повлияет война и который станет локомотивом глубокого кризиса, будут инвестиционные вложения, считающиеся наиболее чувствительным к кризисам компонентом совокупного спроса. В результате резкого сокращения и выведения из страны инвестиций во время войны возникнет макроэкономическая нестабильность, резко возрастет безработица, капитал будет изнашиваться, снизится производительность и тем самым полностью подорвутся потенциальные перспективы роста, что приведет к экономической нестабильности.

Минимальный уровень национальных сбережений и ограниченные возможности государства для привлечения внешних долгов (слабое фискальное пространство) ограничивают возможности для внутренних инвестиций. Еще в стабильное время стране не удавалось привлечь Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в существенном объеме. Согласно Докладу о мировых инвестициях 2020, за последние 6 лет объем ПИИ, инвестированных в Армению составил 1,6 миллиардов долларов США (для сравнения отметим, что в Азербайджане эта цифра составляла 19 миллиардов долларов США). До 2019 года объем ПИИ, поступающих в страну был равен 5,9 миллиардам долларов США (в Азербайджане этот показатель составил 32 миллиарда долларов США).

Резкие негативные ожидания, порожденные войной, не только предотвратят участие ПИИ в экономике страны, но также вызовут их быстрый односторонний поток из Армении.

Быстрый вывод ПИИ из экономики Армении означает катастрофический сценарий для экономической активности. Вдобавок, рост дефицита платежного баланса в финансовом счете еще больше усилит давление, которое уже существует на валютном рынке. Если добавить и панический эффект, возникающий в связи с войной, резкое падение армянской валюты – драма, будет неизбежным. А это приведет в инфляции и нанесет более серьезный урон социальному благосостоянию страны. Кроме того, износ капитала, отсутствие передачи знаний и технологий в экономику страны приведут к единовременной потере перспектив развития экономики страны.

Вышеизложенное позволяет сказать, что практические отсутствуют факторы, которые могут обусловить вовлечение ПИИ в экономику Армении:

На фоне политической нестабильности и войны безопасность инвесторов не обеспечивается.

Есть ожидания, что то текущая макроэкономическая стабильность будет усугублена удешевлением валюты, быстрой инфляцией, нестабильностью внешнего долга и глубоким кризисом в банковском и финансовом секторе.

Из-за небольшого и бедного по сравнению с соседними странами внутреннего рынка, неблагоприятного географического положения и условий блокады потенциал внешнего рынка страны практически отсутствует

В связи с плохим состоянием энергоснабжения, транспорта и другой физической инфраструктуры затраты на производство и транспортировку высоки.

Текущая банковско-кредитная система, процентные ставки по кредитам, срок финансирования, условия залогового обеспечения говорят о неблагоприятной финансовой доступности.

Есть серьезные случаи коррупции и вмешательства на уровне государственных органов.
Помимо нехватки компетентной рабочей силы, рынок труда страны страдает от усиленной эмиграции.

Высока вероятность того, что в условиях войны и без того слабый деловой и инвестиционный климат рухнет.

Таким образом, вышеизложенное дает основу утверждать, что на фоне сокращения внутренних инвестиций в экономику Армении в ближайшей и долгосрочной перспективе продолжится односторонний поток иностранных инвестиций из страны. В результате продолжения экономического спада в стране и роста бедности в долгосрочной перспективе Армения превратится в анклав бедности в развивающемся регионе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Территориальная целостность Азербайджана вскоре будет полностью восстановлена - лидер российской партии Политика 15:36
Азербайджанский флаг в городе Зангилан (ВИДЕО) Политика 15:34
ИМЭМО РАН назвал необходимые меры по смягчению последствий пандемии в Туркменистане Туркменистан 15:33
Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг Ходжавендского района новое название Чинарлы Политика 15:27
Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел района, 18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов Политика 15:23
Растут поставки турецкой мебели и древесины на рынки Израиля Турция 15:22
BOTAŞ отгрузила более 170 млн баррелей нефти из нефтяного терминала Джейхан Энергетика 15:20
СК A-Qroup поддержала трехлетнюю Хадиджу, ставшую жертвой теракта, взяв на себя все медицинские расходы до её совершеннолетия Общество 15:11
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика Нагорно-карабахский конфликт 15:10
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено большинство видов флоры и фауны, внесенных в "Красную книгу" Общество 15:06
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 37 объектов госимущества Бизнес 15:05
Министерство обороны Армении в очередной раз признало отступление Политика 15:02
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита Нагорно-карабахский конфликт 14:59
Строительство новых электростанций в Азербайджане позволит осуществлять экспорт электроэнергии Энергетика 14:54
Экстренное заседание в Ереване: "Лидеры" сепаратистского режима требуют объяснений от Пашиняна Нагорно-карабахский конфликт 14:49
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:49
Армяне активно следят за нами на всех сайтах и в соцсетях - военный эксперт Политика 14:48
В Казахстане реализуется проект по созданию системы управления процессом разработки месторождения Энергетика 14:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу Политика 14:46
Ведущий российский научно-исследовательский институт о влиянии COVID-19 на экономику Туркменистана Туркменистан 14:44
Управление минстроя Туркменистана перевыполнило производственный план Строительство 14:41
Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная - "Мой Карабах!" (ВИДЕО) Культура 14:40
В Азербайджане оказана поддержка предпринимателям, работающим в прифронтовых районах Экономика 14:39
Глава МИД Азербайджана встретился со спикером парламента Турции (ФОТО) Политика 14:39
Если COVİD-19 доберется до фронта, то армия Азербайджана столкнется не с одним, а с двумя противниками - эксперт Общество 14:36
Решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города Гянджа - посол Казахстана в Азербайджане Нагорно-карабахский конфликт 14:32
Армяне от имени Азербайджана собирают средства в соцсетях (ФОТО) Общество 14:28
Чтобы ВС Армении продержались еще 10-15 дней, им должна быть оказана помощь в размере не менее $2-3 млрд - эксперт Экономика 14:28
Минсвязи Азербайджана: Армения продолжает "фишинг"- атаки Общество 14:25
Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:19
В третьем квартале 2020 года Express Bank сократил активы Финансы 14:17
К 2025 году производство электроэнергии в Азербайджане вырастет до 30 млрд кВт-ч Энергетика 14:12
Армения - сателлит глобальных провокаторов, действующих через армянскую этнополитическую сеть – зарубежные СМИ Нагорно-карабахский конфликт 14:11
Вместе мы сила! Не забывайте этот призыв - Эльмира Сулейманова Общество 14:04
В Азербайджане около 25 тысяч человек воспользовались амнистией страхового стажа Экономика 14:03
В Чикаго поднят флаг Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Армянские вояки массово больны некрофобией, поэтому обстреливают азербайджанские кладбища (ФОТО) Социум 13:51
Военнослужащие, внесшие вклад в победы азербайджанской армии (ФОТО) Политика 13:48
Завтра в Баку возможен дождь Общество 13:38
В Азербайджане совершенствуется процедура нострификации дипломов Политика 13:35
С начала года Италия сократила импорт мебели и древесины из Турции Турция 13:27
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных компрессоров Тендеры 13:25
Азербайджанцы в США представили ролик "Я- Карабах!" (ВИДЕО) Социум 13:25
Казахстан увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 13:24
В Азербайджане утвержден реестр человеческих органов и тканей, являющихся объектами трансплантации Общество 13:18
ВС Армении обстреливают Тертерский и Агдамский районы Азербайджана Политика 13:11
Экспорт мебели и древесины в Иран сократился - минторговли Турции Турция 13:07
В Армении за сутки зарегистрировано 1234 новых случаев заражения коронавирусом Армения 13:02
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $63 млн Финансы 12:58
Министерство торговли Турции: Сократился экспорт мебели и древесины из Турции в Грузию Турция 12:54
Азербайджан за последние 10 лет увеличил мощность производства электроэнергии Энергетика 12:52
Госпогранслужбе Азербайджана передан в подарок БТР-70M (ФОТО) Политика 12:45
Глава МИД Азербайджана отправится в Вашингтон Политика 12:41
Ирак сократил импорт мебели и древесины из Турции Турция 12:40
Даже я, старый хиппи, готов пожертвовать собой ради Азербайджана - известный режиссер из Финляндии обратился к армянам и миру Интервью 12:38
Провокатор Семен Пегов сбежал из оккупированного Карабаха Общество 12:29
Подлые преступления Армении не останутся безнаказанными - Сахиба Гафарова Политика 12:25
Увеличиваются объёмы поставок турецкой мебели и древесины на рынки Франции Турция 12:22
В Баку назвали победителей Международного фестиваля ANİMAFİLM Культура 12:19
В результате армянского обстрела в непригодное состояние пришел 1941 частный дом - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:16
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате оказана помощь семьям, чьи дети находятся на военной службе (ФОТО) Политика 12:13
SOCAR Methanol экспортировал метанол на сумму более $35 млн Бизнес 12:08
Азербайджан увеличил объем экспорта нефтепродуктов Энергетика 12:06
TAP необходимы дополнительные компрессорные станции для удвоения мощности Энергетика 12:06
С начала года Марокко незначительно сократил импорт мебели и древесины из Турции Турция 12:04
ITOCHU вносит свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов в Азербайджане Энергетика 11:58
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа более чем на 10% Энергетика 11:57
Начинается реконструкция дорог, ведущих в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш Экономика 11:55
Azercell продолжает оказывать поддержку медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом ИКТ 11:52
Спикер парламента Турции отбыл в Гянджу Политика 11:52
Почему Ереван отказывается от переговоров, и кто заказал удар по Гяндже Нагорно-карабахский конфликт 11:49
ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" позволят Азербайджану производить более 360 млн кВт/ч электроэнергии в год Энергетика 11:48
Импорт турецкой мебели и древесины в Азербайджан увеличился Турция 11:46
На международной арене Турция всегда рядом с Азербайджаном - Мустафа Шентоп Политика 11:45
Минская группа ОБСЕ не проявила воли для урегулирования конфликта – спикер парламента Турции Политика 11:44
Азербайджанская армия наносит удары по огневым точкам армянских ВС (ВИДЕО) Политика 11:40
С начала года увеличился экспорт мебели и древесины из Турции в Германию Турция 11:37
Присутствие спикера парламента Турции на заседании азербайджанского парламента - еще один пример братства двух стран - Сахиба Гафарова Политика 11:30
Ракетный удар по Гяндже ВС Армении военное преступление - Роман Газенко на площадке Baku Network (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:29
Армения источник угрозы для всего региона - Мустафа Шентоп Политика 11:24
TAP поможет диверсифицировать структуру поставок газа в регион - Wood Mackenzie Энергетика 11:22
Пакистан всегда рядом с братским азербайджанским народом и поддерживает его право на самооборону - министр Политика 11:16
Началось заседание Милли Меджлиса Азербайджана с участием председателя парламента Турции Политика 11:13
Израиль и ОАЭ вводят безвизовый режим Израиль 11:10
Победы азербайджанской армии как бальзам на душу! – потомок Джавад-хана Политика 11:10
Экспорт мебели и древесины из Турции в США увеличился Турция 11:06
ВВП Узбекистана в январе-сентябре вырос на 0,4% Узбекистан 10:59
«Силовые машины» завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС в Узбекистане Узбекистан 10:53
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Цены на азербайджанскую нефть 19 октября изменились разнонаправленно Финансы 10:49
Глава МИД Азербайджана встретился со спикером парламента Турции Политика 10:46
Звонки Пашиняна лидерам мировых государств - СПИСОК Политика 10:42
Туркменское предприятие выпускает большой объем защитных масок в день Бизнес 10:41
Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Джек Ма в 2020 году возглавил рейтинг богатейших людей Китая Другие страны 10:20
TAP будет проводить тестирование рынка не реже одного раза в два года Энергетика 10:20
В Туркменистане проходит сбор урожая бобовых культур Бизнес 10:16
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:13
Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1 Грузия 10:12
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности Казахстан 10:12
Все новости