Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита

БАКУ/Trend/ - Война, которая началась 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе – международно-признанной территории Азербайджана, неизбежно приведет к разрушительным последствиям для слабой экономики Армении с нестабильной ресурсной базой. Уже за последние 10 дней война оказала негативное влияние на краткосрочные и долгосрочные ожидания развития экономики Армении, усилила и углубила нынешнюю рецессию, возникшую из-за пандемии.

Показатели периода до войны показывают, что экономика этой страны была в полностью рухнувшем состоянии. По сравнению с соответствующими показателями прошедшего года, во 2-м квартале 2020 года, экономический спад составил 13,7%, а уровень безработицы – около 20%. Также дефицит в государственном бюджете финансировался внешними заимствованиями, был отмечен дефицит платежного баланса и счета текущих операций.

Усугубляя эту кризисную ситуацию, война разгромит все перспективы армянской экономики во всех временных рамках. Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Армении до B+. Данный показатель говорит, о том, что кредитный рейтинг страны значительно ниже удовлетворительного уровня, а финансовая ситуация в существенной мере изменчива. Этот факт доказывает, что экономические перспективы Армении вновь оцениваются международными организациями.

Основным фактором, на который незамедлительно повлияет война и который станет локомотивом глубокого кризиса, будут инвестиционные вложения, считающиеся наиболее чувствительным к кризисам компонентом совокупного спроса. В результате резкого сокращения и выведения из страны инвестиций во время войны возникнет макроэкономическая нестабильность, резко возрастет безработица, капитал будет изнашиваться, снизится производительность и тем самым полностью подорвутся потенциальные перспективы роста, что приведет к экономической нестабильности.

Минимальный уровень национальных сбережений и ограниченные возможности государства для привлечения внешних долгов (слабое фискальное пространство) ограничивают возможности для внутренних инвестиций. Еще в стабильное время стране не удавалось привлечь Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в существенном объеме. Согласно Докладу о мировых инвестициях 2020, за последние 6 лет объем ПИИ, инвестированных в Армению составил 1,6 миллиардов долларов США (для сравнения отметим, что в Азербайджане эта цифра составляла 19 миллиардов долларов США). До 2019 года объем ПИИ, поступающих в страну был равен 5,9 миллиардам долларов США (в Азербайджане этот показатель составил 32 миллиарда долларов США).

Резкие негативные ожидания, порожденные войной, не только предотвратят участие ПИИ в экономике страны, но также вызовут их быстрый односторонний поток из Армении.

Быстрый вывод ПИИ из экономики Армении означает катастрофический сценарий для экономической активности. Вдобавок, рост дефицита платежного баланса в финансовом счете еще больше усилит давление, которое уже существует на валютном рынке. Если добавить и панический эффект, возникающий в связи с войной, резкое падение армянской валюты – драма, будет неизбежным. А это приведет в инфляции и нанесет более серьезный урон социальному благосостоянию страны. Кроме того, износ капитала, отсутствие передачи знаний и технологий в экономику страны приведут к единовременной потере перспектив развития экономики страны.

Вышеизложенное позволяет сказать, что практические отсутствуют факторы, которые могут обусловить вовлечение ПИИ в экономику Армении:

На фоне политической нестабильности и войны безопасность инвесторов не обеспечивается.

Есть ожидания, что то текущая макроэкономическая стабильность будет усугублена удешевлением валюты, быстрой инфляцией, нестабильностью внешнего долга и глубоким кризисом в банковском и финансовом секторе.

Из-за небольшого и бедного по сравнению с соседними странами внутреннего рынка, неблагоприятного географического положения и условий блокады потенциал внешнего рынка страны практически отсутствует

В связи с плохим состоянием энергоснабжения, транспорта и другой физической инфраструктуры затраты на производство и транспортировку высоки.

Текущая банковско-кредитная система, процентные ставки по кредитам, срок финансирования, условия залогового обеспечения говорят о неблагоприятной финансовой доступности.

Есть серьезные случаи коррупции и вмешательства на уровне государственных органов.

Помимо нехватки компетентной рабочей силы, рынок труда страны страдает от усиленной эмиграции.

Высока вероятность того, что в условиях войны и без того слабый деловой и инвестиционный климат рухнет.

Таким образом, вышеизложенное дает основу утверждать, что на фоне сокращения внутренних инвестиций в экономику Армении в ближайшей и долгосрочной перспективе продолжится односторонний поток иностранных инвестиций из страны. В результате продолжения экономического спада в стране и роста бедности в долгосрочной перспективе Армения превратится в анклав бедности в развивающемся регионе.