Благодарю Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана за радостную весть об освобождении Зангилана от армянской оккупации - вынужденный переселенец (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выражаю огромную благодарность Верховному главнокомандующему ВС Азербайджана, сообщившему нам радостную весть об освобождении Зангилана от армянской оккупации.

Об этом сказал Trend вынужденный переселенец из Зангиланского района Солтан Асадов.

"Наша радость не знает границ. Я встретил эту новость со слезами на глазах. Бесконечно благодарен Верховному главнокомандующему, азербайджанской армии за то, что подарили нам эту радость!" - сказал Асадов.

(Автор: Самир Али)