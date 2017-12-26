Али Гасанов: Азербайджанское государство придает особое значение медиа, использует возможности СМИ для построения мостов между государством и обществом (ФОТО)

26 декабря 2017 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник состоялась церемония награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли, председатель Совета печати Афлатун Амашов, депутаты, руководители СМИ и другие гости.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Фонда господдержки СМИ Вугар Сафарли сообщил, что на конкурс были представлены 153 работы от 66 СМИ.

«Работы оценивали эксперты, и по каждому направлению победителями были признаны шесть статей: первое место - одна статья, второе - две статьи и третье место - три статьи. В целом были объявлены победителями авторы 96 статей по 16 направлениям", - сказал Сафарли.

По его словам, 2017 год стал для Азербайджана очень успешным.

«Среди этих успехов можно назвать проведение в этом году в Азербайджане Игр исламской солидарности, открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Наряду с другими сферами, в этом году большое внимание уделялось и развитию СМИ. В течение года Фонд реализовал множество проектов. Одним из направлений этих проектов были индивидуальные конкурсы. В течение года было проведено шесть таких конкурсов и было награждено более 650 журналистов», - сказал исполнительный директор Фонда.

Выступивший затем помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, что так же как и в 2017 году, в 2018-м журналистов ждет творческая деятельность.

«Азербайджанское государство придает особое значение медиа, использует возможности СМИ для построения мостов между государством и обществом», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов подчеркнул, что в этом году часть журналистов была обеспечена квартирами.

«В 2018 году государство также продолжит поддерживать усиление материально-технической базы СМИ. В 2018 году мы также продолжим вместе с медиа доводить до мировой общественности правду о нагорно-карабахском конфликте, проблемах беженцев и вынужденных переселенцев, Ходжалинском геноциде и других, совершенных более чем за 200 лет агрессором-Арменией в отношении азербайджанского народа», - сказал Али Гасанов.

По его словам, в 2017 году Азербайджан провел важную деятельность по усилению солидарности в исламском мире.

«В качестве примера этой деятельности можно привести объявление этого года «Годом исламской солидарности», проведение в Баку Игр исламской солидарности», - сказал помощник Президента.

Затем выступил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, который отметил, что 2017 год является важным годом с точки зрения вклада Азербайджана в исламскую солидарность.

«Я верю, что 2018 год будет еще более успешным для Азербайджана. Поздравляю азербайджанских журналистов с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом», - сказал посол.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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