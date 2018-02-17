ЦИК: Продолжается процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы в Азербайджане

БАКУ / Trend/ - Продолжается процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы в Азербайджане, сказал во время проведенного в субботу заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Панахов отметил, что еще есть время, и желающие могут выдвинуть свои кандидатуры.

Председатель ЦИК добавил, что до сегодняшнего дня выдвинуты кандидатуры 13 человек, из них семеро от политических партий, один от инициативной группы, четверо самовыдвиженцы.

Мазахир Панахов подчеркнул, что выдвинутые кандидатуры 12 человек утверждены ЦИК, вопрос утверждения кандидатуры еще одного кандидата будет рассмотрен на очередном заседании ЦИК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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