Бакинская конференция Движения неприсоединения является показателем авторитета страны на мировой арене - депутат

8 апреля 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение министерской конференции Движения неприсоединения в Баку является показателем авторитета Азербайджана на международной арене. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Гусейнов отметил, что проведение этой конференции в Азербайджане - как политический, так и экономический успех страны. Депутат подчеркнул, что тем самым Азербайджан внес еще один вклад в обеспечение мира и стабильности на глобальном уровне.

"Конечно, стоит особо подчеркнуть отражение в заключительном документе конференции поддержки справедливой позиции Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, необходимости решения этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это еще один успех Азербайджана. Близкое знакомство с нашей страной политиков из разных стран имеет большое значение с точки зрения пропаганды Азербайджана во всем мире", - сказал депутат.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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