Очень важно, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева донесла до глав МВД стран СНГ ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Баку является своевременным шагом.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Фазиль Мустафа.

Мехрибан Алиева донесла до внимания участников заседания состояние находящихся под армянской оккупацией азербайджанских территорий и соответствующие факты, что является очень важным, отметил депутат.

“Озвученные Мехрибан Алиевой мысли - это призыв к министрам стран СНГ. Важно, чтобы эти страны вели совместную с Азербайджаном борьбу для предотвращения распространения производимых в Нагорном Карабахе наркотиков. Активность Мехрибан Алиевой в этом вопросе и донесение фактов достойны одобрения”, - сказал он.

В то же время депутат отметил, что проведение в Азербайджане мероприятия международного уровня является важным шагом для повышения авторитета страны на международной арене.

(Авторы: Самир Али, Азад Гасанли)

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