Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства интеллектуальной собственности

30 июля 2018 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

Указом утверждается устав Агентства интеллектуальной собственности.

Согласно указу, в подчинении агентства будут Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве по авторским правам Азербайджана и Республиканская научно-техническая библиотека при ликвидированном Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам.

Кабинету министров поручено создать при агентстве Центр экспертизы патентов и товарных знаков.

Кроме того, указом определяется, что уставной фонд Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности составит 300 тысяч манатов, Центра экспертизы патентов и товарных знаков - 500 тысяч манатов.

Полномочия учредителя Агентства интеллектуальной собственности передаются Президенту Азербайджана. Также глава государства будет утверждать устав агентства, определять размер его уставного фонда, создавать исполнительный орган, определять его полномочия, назначать председателя правления агентства, а также реорганизовывать или ликвидировать агентство.

Членов правления, состоящего из трех человек, будет с согласия главы государства назначать Кабинет министров.

Уставной фонд агентства определен в размере пяти миллионов манатов. Штат сотрудников агентства составит 69 человек.

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