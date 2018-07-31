Азербайджан и Вьетнам обсуждают в Баку перспективы развития военного сотрудничества (ФОТО)

31 июля 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана и Вьетнама обсуждают в Баку перспективы развития военного сотрудничества.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник, в штабе ВМС Азербайджана состоялась встреча между исполняющим обязанности командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Зауром Гумматовым и делегацией во главе с командующим Военно-морскими силами Социалистической Республики Вьетнам вице-адмиралом Фам Хаои Намом.

В ходе встречи было отмечено, что военные связи отвечают интересам двух стран, и стороны подчеркнули важность дальнейшего продолжения усилий в этом направлении.
Выразив уверенность, что военные отношения и впредь будут продолжительными, вице-адмирал Ф.Хаои отметил, что подобные визиты внесут вклад в укрепление взаимоотношений.

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