Французская компания о строительстве морских патрульных кораблей в Азербайджане (Эксклюзив)

28 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французская промышленная группа Naval Group в настоящее время обсуждает с правительством Азербайджана предложение о строительстве в республике морского патрульного корабля (OPV 90), адаптированного к конкретным потребностям Военно-морских сил Азербайджана, сказали Trend в пятницу в компании.

«OPV 90 предоставляет комплексные возможности для выполнения широкого спектра гражданских и военных миссий, включая контроль над морским транспортом, поисково-спасательные работы, гуманитарную помощь и борьбу с незаконным оборотом», - сказали в компании.

Как отметили в Naval Group, OPV 90 обеспечит Военно-морские силы Азербайджана широкими возможностями быстрого реагирования, а также повышенной устойчивостью на море.

«Корабли будут полностью построены в Азербайджане на судостроительном заводе с участием экспертов Naval Group в качестве консультантов. Это позволит местной промышленности извлечь выгоду из комплексной передачи технологий Naval Group и создать возможности для трудоустройства», - сказали в компании.

Как отметили в Naval Group, компания предлагает стратегическое партнерство, обеспечивая безопасность и индустриальную автономию, которые требуются Азербайджану.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы с Военно-морскими силами Азербайджана. Мы полностью уверены в нашей способности передавать наши технологии азербайджанским судостроительным заводам и обеспечить Военно-морские силы Азербайджанской Республики новыми надежными кораблями, адаптированными к оперативным потребностям и особенностям Каспийского моря», - сказали во французской компании.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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