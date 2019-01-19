За предвзятой резолюцией Европарламента стоят армянское лобби и антиазербайджанские силы - главред

БАКУ /Trend/ - За предвзятой резолюцией, принятой Европарламентом, и кампанией по очернению Азербайджана стоят армянское лобби и антиазербайджанские силы. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Ики сахил" Вугар Рагимзаде.

«Еще во время Европейских игр мы были свидетелями грязной кампании в отношении Азербайджана. Известная резолюция Европарламента и озвученные там претензии – часть этой кампании. В целом же это является работой определенных групп, которые не хотят видеть развития Азербайджана, а также групп, действующих под влиянием армянского лобби», - сказал Рагимзаде.

Он отметил, что в последние дни европейские страны, в том числе Францию, охватили митинги, и права сотен участников акций протеста грубейшим образом нарушаются.

Однако эти организации не видят того, что происходит прямо перед их носом, и намеренно преувеличивают вопросы по Азербайджану, сказал главный редактор газеты.

«Явно видно, что здесь преследуются грязные цели. Однако эти силы никогда не смогут достичь своих целей. Азербайджан, придерживаясь своей справедливой позиции, движется вперед. Развитие нашей страны и постоянная защита своей позиции являются веским ответом для этих сил», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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