Зияфет Аскеров: Армения всегда должна пребывать в страхе и находиться под давлением

БАКУ /Trend/ - Армения всегда должна пребывать в страхе, на агрессора всегда должно оказываться давление.

Об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, комментируя обеспокоенность Армении крупномасштабными военными учениями, проводимыми Азербайджаном, сообщает во вторник Trend.

Аскеров напомнил, что эти военные учения утверждаются Верховным главнокомандующим и проводятся в соответствии с установленным планом: «Азербайджан - суверенное государство, и может проводить военные учения в любое время. Это наше суверенное право. Проводя эти учения, Азербайджан не хочет кого-то пугать».

Первый вице-спикер подчеркнул, что Армения знает об экономической и военной мощи Азербайджана, политической воле главы Азербайджанского государства: «С другой стороны, Армения всегда должна пребывать в страхе и находиться под давлением, на агрессора всегда должно оказываться давление».

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны с 11 по 15 марта проходят широкомасштабные учения. В учениях участвуют до 10000 человек личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполняют задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и на общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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