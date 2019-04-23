БАКУ /Trend/ - В конце мая этого года Азербайджан посетит миссия межпарламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам на пресс-конференции посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.
Посол отметил, что делегацию возглавит председатель межпарламентской группы дружбы Германия - Южный Кавказ Йоханнес Карс.
По словам посла, Германия всесторонне поддерживает и придает огромную значимость дальнейшему усилению и интенсификации связей между Азербайджаном и ЕС.
(Автор: Матанат Насибова)
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