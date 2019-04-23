Азербайджан посетит миссия межпарламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ

23 апреля 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конце мая этого года Азербайджан посетит миссия межпарламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам на пресс-конференции посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

Посол отметил, что делегацию возглавит председатель межпарламентской группы дружбы Германия - Южный Кавказ Йоханнес Карс.

По словам посла, Германия всесторонне поддерживает и придает огромную значимость дальнейшему усилению и интенсификации связей между Азербайджаном и ЕС.

(Автор: Матанат Насибова)

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