Армения ставит под угрозу реализацию соглашения в Душанбе – пакистанский эксперт

1 июля 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Позиция Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта ставит под угрозу реализацию душанбинских соглашений, подписанных во время саммита глав государств СНГ.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью Azernews сказал пакистанский политический обозреватель Малик Айюб Сумбал.

По словам эксперта, Азербайджан всегда действовал очень ответственно, следуя международным правилам, нормам и законам, и в то же время весь мир является свидетелем армянской агрессии.

По словам эксперта, мировые и региональные державы должны более ответственно отнестись к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который может перерасти в полномасштабную войну на Южном Кавказе.

Говоря о недавних неоднократных армянских провокациях, в частности об убийстве азербайджанских военнослужащих на линии фронта, эксперт отметил, что Азербайджан всегда занимал оборонительную позицию, не атаковал армянские позиции.

Что касается возможности планирования Арменией нападения на Нахчыван, было отмечено, что Армения не в состоянии открыть новый фронт по причине ограниченности материальных и финансовых ресурсов.

“Однако, если Армения попытается спровоцировать очередную угрозу в регионе, это нанесет больший урон самой же Армении. По сравнению с Арменией, Азербайджан обладает большей оборонной мощью”, - отмечает Малик Айюб Сумбал.

Конфликт между двумя государствами Южного Кавказа возник в 1988 году из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией армянских вооруженных сил.

С апреля по ноябрь 1993 года Советом Безопасности ООН были приняты четыре резолюции по нагорно-карабахскому конфликту. Все они выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана и сформулировали требование о немедленном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

По сей день, Армения отказывается соблюдать эти резолюции.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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