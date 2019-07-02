Парламент Азербайджана проведет несколько заседаний в июле

БАКУ /Trend/ - В этом месяце не будет экстренных внеочередных заседаний Милли Меджлиса (парламента), сказал пресс-секретарь структуры Акиф Тевеккюльоглу, сообщает во вторник Trend.

По словам Тевеккюльоглу, внеочередная сессия парламента просто продолжает свою работу в обычном порядке, в ее рамках будет еще несколько заседаний.

«Проведение очередных заседаний планируется 9-12 июля», - сказал пресс-секретарь.

Напомним, что предыдущие внеочередные заседания парламента прошли 13-14 и 27 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: РовшанГусейнов)

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