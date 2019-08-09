Стала известна дата визита президента Турции в Азербайджан

9 августа 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 3 октября, сказал в пятницу Trend источник в правительстве Турции.

По словам источника, Эрдоган посетит Азербайджан для участия в седьмом заседании Тюркского совета, а также в мероприятиях, посвящённых 10-летию создания Тюркского совета.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами (Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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