Президент Азербайджана и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом – депутат

12 октября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев всегда старается донести с международных трибун правду об Азербайджане и раскрыть суть захватнической политики Армении, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, это еще раз подтвердили выступления главы государства на недавних международных мероприятиях: «На заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев с приведением конкретных фактов рассказал о вкладе Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне. Глава государства сказал также, что в Армении пропагандируется фашизм, проводится политика по увековечиванию и героизации приспешников фашистов, что неприемлемо. Президент Азербайджана подчеркнул, в 2016 году в центре Еревана был установлен памятник фашистскому палачу Гарегину Тер-Арутюняну, известному как Гарегин Нжде. Глава государства, напомнив, что Гарегин Нжде непосредственно сотрудничал с фашистами, привел цитату из 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годы», изданной главной редколлегией министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу».

Депутат отметил, что глава азербайджанского государства и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом: "После этого выступления Президента Азербайджана армянская пресса резко раскритиковала Пашиняна, подчеркнув, что он непрофессиональный и популистский политик. А Президент Азербайджана в нужный момент с самых высоких трибун доносит правду об Азербайджане, обосновывая свои слова историческими фактами».

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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