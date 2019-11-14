Из Германии депортированы 12 граждан Азербайджана

14 ноября 2019 21:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние два дня из Германии депортированы 12 граждан Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на социальные сети.

Согласно информации, депортированными являются Афран и Ульвия Муталлимовы (из города Гезеке), мусаватист Тогрул Мамедов (из города Ахен), Азер Алиев с супругой и двумя детьми (из города Хамм), Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети 11-летняя Фатима и 9-летний Биннат (из провинции Бавария). Кроме этого, из города Гунценхаузен был депортирован член Европейского координационного центра Мусават Тарьель Рустамов.

Граждане Азербайджана были депортированы в Азербайджан трансферными рейсами из аэропортов Байройт и Дюссельдорфа.

Хотя они неоднократно обжаловали решение Федерального управления по миграции и беженцам Германии (BAMF) относительно предоставления убежища, им не удалось избежать депортации.

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