БАКУ /Trend/ - За последние два дня из Германии депортированы 12 граждан Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на социальные сети.

Согласно информации, депортированными являются Афран и Ульвия Муталлимовы (из города Гезеке), мусаватист Тогрул Мамедов (из города Ахен), Азер Алиев с супругой и двумя детьми (из города Хамм), Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети 11-летняя Фатима и 9-летний Биннат (из провинции Бавария). Кроме этого, из города Гунценхаузен был депортирован член Европейского координационного центра Мусават Тарьель Рустамов.

Граждане Азербайджана были депортированы в Азербайджан трансферными рейсами из аэропортов Байройт и Дюссельдорфа.

Хотя они неоднократно обжаловали решение Федерального управления по миграции и беженцам Германии (BAMF) относительно предоставления убежища, им не удалось избежать депортации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.