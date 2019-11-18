Проведение II Бакинского саммита религиозных лидеров мира говорит о растущем авторитете Азербайджана - депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Проведение II Бакинского саммита религиозных лидеров мира говорит о растущем авторитете Азербайджана на международной арене.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

Депутат отметил, что многие обращения, мнения, прозвучавшие на мероприятии, очень важны для дальнейшей деятельности и жизни людей: «Выступления религиозных лидеров показали, что противостояния, войны, терроризм, человеческие жертвы, которые происходя в мире, беспокоят и верующих. Участие в саммите представителей ООН, ОИС, ЮНЕСКО и многих международных организаций, общественно-политических деятелей расширяет круг его влияния».

Рзаев отметил, что в Азербайджане испокон веков отдавалось предпочтение мирному проживанию людей различных национальных, религиозных и культурных принадлежностей на принципах взаимоуважения, доверия, дружбы: «Азербайджан всегда выступал против дискриминации в отношении религий и наций, поддерживал общечеловеческие ценности. Толерантность, мультикультурализм, уважение к религиям и нациям составляют основу политики Азербайджанского государства».

Отметим, что в саммите, проведенном 14-15 ноября в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, участвовали представители свыше 70 государств с пяти континентов, 25 лидеров и представителей традиционных религий и религиозных течений, а также представители высокого уровня около 500 международных организаций, в том числе главы субъектов и религиозные руководители России.

В ходе двухдневного саммита обсуждались такие темы, как «Образцовая роль Азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита была принята Бакинская декларация.

Напомним, что 11 апреля текущего года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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