Уставный капитал Ипотечно-кредитного гарантийного фонда увеличен

16 декабря 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указы: №1691 от 29-го ноября 2017 года "Об обеспечении деятельности Ипотечно-кредитного гарантийного фонда Азербайджанской Республики", №1760 от 25-го декабря 2017-го года "О ряде мер по созданию и поддержанию деятельности Фонда ипотечного и кредитного обеспечения Азербайджанской Республики", №29 от 1-го мая 2018-го года "О ряде мер по созданию и поддержанию деятельности Фонда ипотечного и кредитного обеспечения Азербайджанской Республики".

Согласно поправке, уставный капитал Фонда будет увеличен с 566 000 000 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов) манатов до 637 000 000 (шестьсот тридцать семь миллионов) манатов.

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