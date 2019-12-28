В Венгрии открылся Дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой продолжается открытие Домов Азербайджана в местах компактного проживания азербайджанцев за рубежом.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Комитет, 27 декабря в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

В церемонии, переда началом которой прозвучал государственный гимн Азербайджана, принимали участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, заведующая сектором Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова, представитель Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Ибрагим Сафарли, члены Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы, активисты диаспоры и представители медиа.

Выступив на мероприятии посол Вилаят Гулиев, представитель Госкомитета Сальхат Аббасова, представитель венгерской общины Фаркаш Жозеф, руководитель Фонда субъективных ценностей Марсель Лоринч, руководители организаций диаспоры Рамиз Амирли, Светлана Абдуллаева, Алиага Агаев и Джавид Ахмедов поздравили азербайджанцев с этим знаменательным событием. Они оценили это как большой подарок в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и заботу государства к соотечественникам, которые долгие годы ждали открытия Дома Азербайджана. Была отмечена значимость таких Домов, открытых за рубежом, в соответствии со стратегической Дорожной картой Госкомитета, с точки зрения совместной деятельности соотечественников, налаживания связей и объединения вокруг идеологии азербайджанства. Было подчеркнуто, что Дома Азербайджана является общественным местом для обсуждения, встреч для всех, кто любит свое государство и народ, с уважением относится к национальным интересам Азербайджана. Участие венгерских друзей в мероприятии было оценено как знак уважения азербайджанского народа к общечеловеческим ценностям и тесной интеграции в общество, в котором живут азербайджанцы. Также было отмечено, что азербайджанский народ является носителем традиций мультикультурализма.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

Напомним, что это третий за последнюю неделю Дом Азербайджана, открытый за рубежом. До этого 24 и 25 декабря прошли аналогичные церемонии открытия в городах Германии Берлин и Кёльн.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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