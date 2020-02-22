Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 21 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме.
Во время знакомства со зданием глава нашего государства и первая леди были проинформированы о том, что здесь предусмотрено создание всех условий для деятельности Центра азербайджанской культуры, а также нашего посольства.
В здании планируется провести ремонтно-восстановительные работы на высоком уровне.
Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с проектом капитального ремонта здания и предстоящей работой.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме (ФОТО)
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