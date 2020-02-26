Наталия Красовская: Трагедия Ходжалы сроков давности не имеет

БАКУ/Trend/ - Двадцать восемь лет назад вооружённые армянские формирования вторглись в азербайджанский город Ходжалы, зверски убивая его мирных жителей.

О причинах и последствиях этого бесчеловечного акта геноцида Trend беседует с руководителем Центра российско-азербайджанской дружбы, политическим психологом Наталией Красовской.

- Наталия Рудольфовна, как вы могли бы прокомментировать трагедию в Ходжалы?

- К сожалению, мировая история насчитывает не один пример того, как люди под воздействием националистических идей и ксенофобии способны совершать зверства, превращаясь в нелюдей. Ходжалинский геноцид вошёл в историю как один из самых страшных массовых террористических актов, на счету которого – 613 человеческих жизней. Целью чудовищной акции было уничтожение всего населения азербайджанского города Ходжалы. Лишь благодаря случайности некоторые из горожан остались в живых, чтобы впоследствии выступить на суде истории в качестве свидетелей, ведь обстоятельства трагедии до сих пор ещё недостаточно полно изучены правоведами, историками, социологами и политологами. Резня в Ходжалы стала своего рода сигналом к расширению масштабов военной агрессии, в результате которой был оккупирован не только Нагорный Карабах, но и ещё семь районов Азербайджана, а более миллиона азербайджанцев стали беженцами, которые даже не могут прийти на могилы своих родных, так как те остались на захваченных территориях.

- Какую цель, на ваш взгляд, преследовали агрессоры, выбирая в качестве своей цели мирных жителей Ходжалы?

- Вооружённые армянские формирования таким бесчеловечным актом пытались сломить дух азербайджанского народа, получив психологический перевес в боевых действиях по захвату земель. Есть, на мой взгляд, ещё одна причина, по которой мишенью был выбран именно Ходжалы - на этой земле находится немало археологических и архитектурных объектов, отражающих историю и культуру азербайджанского народа в его развитии, а Ходжалинские события стали попыткой стереть с лица земли память предков, к которой так трепетно относится каждый азербайджанец. Но я убеждена, что никакие методы агрессии, даже настолько жестокие и беспощадные, не могут поставить на колени людей, которые сражаются за территориальную целостность своей родины.

- Во время бойни в Ходжалы были использованы запрещённые патроны калибра 5,45 со смещенным центром тяжести. Подтверждает ли это факт нарушения протоколов Женевской конвенции и геноцида против мирного населения?

- Международное право устанавливает, что военные действия должны вестись исключительно между вооружёнными силами сторон конфликта, а Женевская конвенция «О защите гражданских лиц во время войны» в третьей статье запрещает покушаться на жизнь и безопасность мирных граждан, в том числе – на убийства различными способами, причинение увечий, жестокое обращение или пытки. Без сомнения, действия агрессоров были продуманы ими заранее и направлены на уничтожение граждан по признаку национальной принадлежности, о чём свидетельствуют страницы книги «Ходжалы глазами очевидцев», в которой собраны воспоминания выживших в трагедии. Очевидно, что не существовало военной необходимости в убийстве сотен детей, стариков и женщин, не представлявших никакой угрозы. Напомню вам, что Европейский суд по правам человека в своём постановлении от апреля 2010 года определил уничтожение азербайджанского гражданского населения в Ходжалы как «особо тяжкие действия, которые могут быть расценены как военные преступления или преступления против человечности». Согласно нормам международного права, геноцид относится к самым тяжким преступлениям, направленным против мира и человечества и двух толкований этого термина быть не может. Трудно себе представить, что такое варварское преступление могло совершаться в конце XX века на глазах у всего мира!

- Считаете ли вы, что мировая общественность должна решительно осудить военно-политическую агрессию против Азербайджана?

- Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев назвал акт геноцида в Ходжалы «историческим преступлением против всего человечества», а Human Rights Watch, организация, которая осуществляет мониторинг нарушений прав человека во всём мире, квалифицировала произошедшее как массовое убийство. Я убеждена, что данное преступление обязано получить объективную правовую оценку, а его организаторы и исполнители должны предстать перед судом, ни одно подобное злодеяние безнаказанным остаться не должно. К сожалению, ООН до сих пор не приняла официального решения по Ходжалинской резне, хотя Организация исламского сотрудничества и парламенты многих государств признали трагедию в Ходжалы геноцидом. Здравый смысл обязательно должен восторжествовать, потому что только жёсткое неприятие мировым сообщество может стать действенным противоядием от геноцида!

Автор: Гусейн Сафаров.

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