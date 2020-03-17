В УК Азербайджана добавлена новая статья в связи с нарушителями режима карантина

БАКУ /Trend/ - В Уголовный кодекс Азербайджана добавлена новая статья в связи с нарушителями режима карантина.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно новой статье, нарушение режима санитарии, гигиены и карантина, приведшее к распространению заболевания или спровоцировавшее реальную угрозу этого, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Если аналогичные действия приведут к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то наказание предусматривает ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Законопроект был принят после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)