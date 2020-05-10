Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 мая в день рождения спасителя нашего народа Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги, поэтому он всегда будет дорог своей Родине и народу. Этот выдающийся человек является великим азербайджанцем, еще при жизни увековеченным своими делами в памяти истории. Он остался в летописи Азербайджана как неповторимый руководитель, сильный глава государства, самоотверженный человек. Великий лидер популяризировал Азербайджан во всем мире. Яркий гений Гейдара Алиева превратил его в общенационального лидера азербайджанского народа, а также в глыбу мировой политики. "Цель всей моей жизни заключалась лишь в служении азербайджанскому народу, который люблю всем своим естеством, нашей государственности, экономическому, политическому, культурному развитию страны", - говорил Гейдар Алиев, который во все времена трудился во имя могущественного Азербайджана. Благодаря заслугам гениального политического деятеля такие идеи, как государственность, азербайджанство, светскость, современность, превратились в неотъемлемую часть системы мировоззрения общества, составили идейную основу существования и развития современного Азербайджана. Своей деятельностью Гейдар Алиев создал механизм перехода к демократическому обществу в Азербайджане, он успешно справился с такой исторической миссией, как формирование патриотического общества.

Великий Гейдар Алиев стал общенациональным лидером потому, что нравственные качества сочетались в нем с талантом политика и мыслителя. "Можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к Родине, народу, нравственности и высоким идеалам", - говорил великий лидер Гейдар Алиев, неоднократно доказывавший своими делами эту мысль. Поэтому с именем Гейдара Алиева связана целая эпоха истории Азербайджана. А главным содержанием этой эпохи является азербайджанство.

Он пришел без оружия и создал мощную азербайджанскую армию, добился прекращения огня на фронте, возродил экономику, заложил основу великой нефтяной эры в нашей стране. Он проделал неоценимую работу в современной истории Азербайджана. Эпоха Гейдара Алиева стала золотой эрой истории, культуры, науки, образования в Азербайджане. Великий сын тюркского мира, он также создал сильную школу государственности. Гейдар Алиев был лидером, умело разбиравшимся в сложнейших, противоречивых исторических процессах, не терявшим выдержки в самых трудных ситуациях, реалистично оценивавшим геополитические перемены в мире и точно просчитывавшим благодаря прагматичному уму и опыту интересы своего народа, страны. Стратегия развития, намеченная великим лидером успешно продолжается его достойным политическим преемником Президентом Ильхамом Алиевым.