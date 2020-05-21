Президент России Владимир Путин наградил Чингиза Абдуллаева орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении секретаря Союза писателей Азербайджана Чингиза Абдуллаева орденом Дружбы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на портал правовой информации РФ.
"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой наградить орденом Дружбы Абдуллаева Чингиза Акиф оглы - секретаря Союза писателей Азербайджана, гражданина Азербайджанской Республики", - говорится в указе главы российского государства.
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