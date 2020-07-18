Ереван скрывает реальные военные потери, опасаясь народного гнева - Военный эксперт

БАКУ/Trend/ - Сокрытие потерь Арменией имеет несколько причин. В армянском обществе уже стало ясно, что эта война ничего им не дала.

Об этом Trend сказал военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли.

Он отметил, что по этой причине простые армяне неоднократно открыто протестовали против гибели своих детей от огня азербайджанских военных.

"Но преступные группы, оставшиеся у власти продолжают проводить оккупационную политику и разыгрывать "карту" Карабаха. Именно эти группы, опасаясь вспышки ненависти к ним, препятствуют открытости отношений общества и армии. Они хорошо понимают, что оглашение значительных потерь среди военных может привести к протестам против власти и командования армии и, в конечном счете, к массовым беспорядкам. После этого возникает недоверие к армейскому командованию, что чревато серьезными последствиями", - считает он.

Эксперт отметил, что, с другой стороны, Армения, преуменьшая и скрывая потери, пытается избежать признания того, что находится в проигрышном положении перед азербайджанской армией.

"Но Армения маленькая страна, и в таком обществе невозможно постоянно скрывать потери. Например, в социальных сетях достаточно информации о количестве армянских военнослужащих, погибших в ходе операций азербайджанской армии в Товузском направлении. Естественно, руководство Армении не признает этого. Семьям погибших военных постепенно будут сообщать об этом во избежание массовой напряженности", - сказал он.