Состоялся телефонный разговор между главами минобороны Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - По инициативе министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 18 июля состоялся телефонный разговор с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, в ходе телефонного разговора стороны отметили успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, которое основано на дружбе, взаимном доверии и добрососедских отношениях. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинформировал генерал-полковника Закира Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие – плановое, и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)