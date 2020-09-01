Лейла Абдуллаева: На протяжении стольких лет Армения так и не смогла проявить политическую волю (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Парадоксально, что министр иностранных дел страны, которая, нарушив фундаментальные принципы международного права, около 30 лет держит под военной оккупацией международно признанные территории соседней страны и непосредственно препятствует решению конфликта путем переговоров, и к тому же своими действиями и заявлениями служит обострению напряженности в регионе, говорит о создании условий мира.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна агентству "Интерфакс", в котором он подчеркивает важность политической воли в урегулировании конфликта, сообщает во вторник Trend.

Абдуллаева отметила, что шаги военно-политического руководства Армении, сводящие на нет сущность переговоров, являются основным препятствием для создания «условия мира», о которых говорит глава внешнеполитического ведомства этой страны: «Взглянув на действия Армении только за последний месяц, можно наглядно проследить агрессивную и провокационную сущность политики этой страны. 12-16 июля текущего года, Армения, осуществив очередную военную провокацию в направлении Товузского района на границе двух государств, пыталась совершить спланированное нападение на азербайджанские позиции. Азербайджанская армия решительно пресекла этот очередной акт агрессии Армении».

По словам Абдуллаевой, после страшного взрыва, произошедшего в Бейруте, Армения, с целью использовать эту трагедию в своих грязных целях, заявила о плане незаконного заселения оккупированных азербайджанских территорий этническими армянами из Ливана:

«Этим заявлением Армения подтвердила свое намерение закрепить результаты этнической чистки, осуществляемой в Нагорном Карабахе Азербайджана и прилегающих к нему районах. После того, как военно-политическое руководство Армении потерпело крах в Товузской военной авантюре, оно стала прибегать к другим провокациям, чтобы компенсировать эту неудачу. 23 августа, на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Геранбойском направлении Азербайджана, была пресечена попытка провокации разведывательно-диверсионной группы армянских вооруженных сил, задержан главарь этой группы. И наконец, поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна 29 августа в оккупированный азербайджанский город Ханкенди, его встреча с «представителями» созданного марионеточного режима, посещение армянских военных соединений на оккупированных азербайджанских территориях, еще раз наглядно продемонстрировали, что Армения это страна-агрессор, проводящая политику аннексии азербайджанский территорий. О каком мире, каких предложениях по снижению напряженности в регионе говорит после всего перечисленного Зограб Мнацаканян?»

Глава пресс-службы МИД добавила, что всем хорошо известны причины преступных деяний страны, на государственном уровне поддерживающей террор, воспитывающей молодое поколение на основе расовой идеологии «нждеизма» и фашистских ценностях, чьи представители демонстрируют агрессию и неприязнь к азербайджанцам в различных странах мира: «Поэтому мнение армянского министра, который связывает пресечение этнического противостояния проявлением политической воли в решение конфликта абсурдны, так как Армения уже столько лет никак не смогла продемонстрировать эту политическую волю. Для обеспечения устойчивого мира в регионе необходим вывод оккупационных сил Армении с международно признанных территорий Азербайджана и восстановление прав коренного населения этих земель, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. Армения должна наконец продемонстрировать политическую волю и предпринять конкретные шаги в этом направлении».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)