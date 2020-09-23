Спикер парламента Азербайджана: Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность.

Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

«Я не могу не коснуться нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой Азербайджана. Оккупирована одна пятая территории Азербайджана - Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Чтобы у присутствующих здесь было полное и объективное представление о конфликте, хотела бы сделать небольшой экскурс в историю Нагорного Карабаха. 14 мая 1805 года в Азербайджане, в селе Кюрекчай вблизи Гянджи был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан Карабахским Ибрагимхалил ханом и генералом Российской империи Павлом Цициановым. В 1921 г. Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Обратите внимание - не о «передаче», как необоснованно утверждают некоторые фальшивые армянские источники, а о «сохранении». В 1923 г. Азербайджанская ССР приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. С сожалением следует отметить, что Армения никогда не прекращала попыток захватить Нагорный Карабах", - сказала Гафарова.

Спикер азербайджанского парламента напомнила, что в очередной раз это произошло в 80-х годах ХХ века: «В тот период сотни тысяч азербайджанцев, на протяжении веков живших на своих исторических землях, были изгнаны из Армении, и 700 тысяч азербайджанцев были изгнаны с постоянных мест проживания в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах Азербайджана. В результате этнической чистки среди мирного населения были многочисленные жертвы, и несмотря на современное международное гуманитарное право, демографическая ситуация на оккупированных территориях была незаконно изменена».

Говоря о деструктивной позиции Армении по нагорно-карабахскому конфликту и провокации, совершенной этой страной на границе с Товузским районом Азербайджана, Гафарова сказала: «Несмотря на принятие на самом высоком уровне, в рамках ООН в 1993 году четырех резолюций Совета безопасности о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, армянская сторона, постоянно нарушающая режим прекращения огня, по сей день игнорирует эти резолюции. Последняя провокация была совершена Арменией уже не в Карабахе, а на азербайджано-армянской государственной границе. Так, 12 июля этого года артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты в направлении Товузского района Азербайджана. В результате погибли и были ранены азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Все это является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и ее Дополнительного протокола, принятого 8 июня 1977 года, и расценивается как военное преступление. Особую обеспокоенность вызывает незаконное заселение территории Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами, осуществляемое сегодня Арменией вразрез с этими конвенциями».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)