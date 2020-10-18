Генерал Юджел Карауз: Позорно побежденная на поле боя Армения атакует мирных жителей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На лицо агрессивная политика, террористическая сущность и военные преступления Армении. Враг коварен, хитер и лицемерен. С одной стороны, Армения пытается создать образ угнетенного, с другой стороны, угнетает мирное азербайджанское население. Однако азербайджанский народ ни в коем случае не поддается на провокации врага. Освобождение оккупированных азербайджанских земель из лап врага - цель жизни каждого азербайджанца.

Как сообщает Trend, об этом сказал турецкий генерал в отставке Юджел Карауз.

Генерал отметил, что противник, который потерпел позорное поражение на поле боя, совершил удары по мирным гражданам Азербайджана с целью отмщения.

"Нападение на мирное население в Азербайджане - подтверждение варварства и того, что Армения руководствуется правилами фашизма. На самом деле здесь нет ничего нового. Таким же образом государство-оккупант узурпировало азербайджанские земли. Теперь Армения использует эти бесчеловечные действия для защиты своей оккупационной политики", - сказал Карауз.

Карауз подчеркнул, что обстрелы вражеских населенных пунктов в Гяндже, Мингячевире, Геранбое, Агджабеди, Нафталане и других населенных пунктах вдали от Нагорного Карабаха еще раз подтверждают, что Армения управляется преступным режимом, не признающим закон. Генерал сказал, что победоносная азербайджанская армия достойно пишет летопись победы, игнорируя бесчестные действия врага.