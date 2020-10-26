Президент Ильхам Алиев: Мы освободили от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Губадлинского районов

БАКУ/Trend/ - Мы освободили от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Губадлинского районов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Мы увидели, что некоторые виды вооружения, находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии, профессионализм в большой степени обеспечивают успех любой армии. Но я говорил это и хочу сказать еще раз, что земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры. Флаг также водружают они, и земли от оккупантов освобождают они. Поэтому в предстоящие дни, - сегодня мы поговорим об этом, - наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки. Порой задержки никак не могут обосновать. Мы анализируем, будем анализировать все это. Еще раз говорю, Азербайджанская армия демонстрирует большую отвагу, профессионализм. В начале 1990-х годов мы потеряли наши земли за несколько лет. Сегодня не прошло и месяца как мы освободили от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Губадлинского районов. Повторяю, ежедневно с фронта приходят хорошие вести. Правда, на некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем стоящей перед нами цели. Каждый день дается боевое задание на следующий день. Я утверждаю это боевое задание и, можно сказать, что большая его часть выполняется»,- сказал глава государства.