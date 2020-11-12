Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворческими силами России

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 ноября встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)