Азербайджано-иранская граница превратилась в границу мира и дружбы - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-иранская граница навсегда превратилась в границу мира и дружбы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, причиной этого является историческая, культурная и религиозная общность между двумя странами.

Посол Ирана также поделился видеозаписью поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Джебраильский район с хештегом "граница дружбы".

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)