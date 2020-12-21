Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев встретился с находящимися с официальным визитом в стране советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллахом Мохибом, главой Администрации Президента Афганистана Мохаммадом Шакиром Каргаром и гендиректором Управления национальной безопасности генерал-лейтенантом Ахмадом Зия Сараджем.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт СГБ, во встрече также принял участие посол Афганистана в Азербайджане Аманулла Джейхун.

Искренне поприветствовав гостей, генерал-полковник Али Нагиев предоставил информацию о проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева политике успешного социально-экономического прогресса и реформах в правоохранительной сфере, мерах по борьбе с международным терроризмом, укреплению стабильности и безопасности в целом.

Было отмечено, что дружественные отношения, развивающиеся между народами двух стран в результате общих усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Афганистана Ашрафа Гани, также способствуют укреплению партнерства по обеспечению безопасности наших государств.

Генерал-полковник Али Нагиев особо подчеркнул политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Афганистаном в ходе восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности в Отечественной войне, и выразил уверенность в том, что такие постоянные контакты внесут свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, а также соответствующими структурами безопасности.

Члены делегации выразили признательность за оказанное внимание, созданные условия для обсуждения актуальных вопросов в сфере защиты интересов безопасности Азербайджана и Афганистана. Они отметили особое значение расширения сотрудничества соответствующих органов обеих стран в борьбе с общими угрозами в целях создания благоприятных условий для политики стабильности, безопасности и развития, осуществляемой под руководством глав двух государств во имя прогресса народов.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)