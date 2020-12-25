Внесено изменение в Госпрограмму Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря подписал распоряжение о внесении изменения в "Государственную программу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

В соответствии с распоряжением, в Программу включен дополнительный подпункт.

Министерству молодежи и спорта, Национальному антидопинговому агентству Азербайджана, другим соответствующим государственным органам (структурам) поручены организация пропагандистской работы с использованием современных методических средств для просвещения спортсменов о проблемах, связанных с регулярным приемом наркотических средств и психотропных веществ, усовершенствование механизма в этом направлении, налаживание связей с соответствующими структурами и применение существующего международного опыта.