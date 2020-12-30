Парламент Азербайджана обсудит сегодня ряд законопроектов в третьем чтении

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в повестку дня заседания включены следующие вопросы:

- о проекте закона о внесении изменений в закон "О банкротстве и разорении" (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в закон "О государственном долге" (третье чтение);

- о годовом отчете исполнительного органа, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

- об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев)